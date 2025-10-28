Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на новые американские санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после внесения Вашингтоном компаний "Роснефть" и "Лукойл" в санкционный список индийские переработчики Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum приостановили закупки сорта Urals и ждут разъяснений от правительства. Однако внутри отрасли рассматривают возможность приобретать часть поставок через более мелких российских трейдеров, не подпавших под ограничения.

Четыре крупнейшие компании, оказавшиеся под санкциями, обеспечивали более 80% импорта российской нефти в Индию в 2024 году, отмечает Bloomberg. Теперь нефтепереработчики пытаются понять, сколько объемов и по какой цене можно легально получать от структур, не попавших под санкции.

Частная компания Reliance Industries, крупнейший покупатель Urals в Индии, начала искать альтернативные сорта сырья на Ближнем Востоке и в США. Тем не менее в отрасли признают, что полностью отказаться от российских поставок страна не готова.

Bloomberg подчеркивает, что Нью-Дели продолжает балансировать между риском вторичных санкций и необходимостью сохранять энергетические связи с Москвой. Государственные компании ждут официальных указаний, но источники агентства отмечают: Индия в любом случае планирует сохранить поток российской нефти, хотя и за счет обходных схем с участием меньших поставщиков вроде Tatneft и Sakhalin Energy.

Вчера Reuters писало, что санкции США вряд ли приведут к значительному сокращению экспорта российской нефти, хотя и затруднят продажу.

Между тем Дональд Трамп уверяет, что Китай сокращает закупки нефти у РФ, а Индия уже их прекратила.