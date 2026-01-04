Евросоюз не смог согласовать общее заявление о ситуации в Венесуэле – документ отказалась подписывать Венгрия.

Об этом сообщается на сайте европейского дипломатического сервиса EEAS.

В проекте заявления Евросоюз призвал избежать эскалации, а также соблюдать принципы устава ООН. Кому именно адресован призыв, не уточняется, но, по-видимому, США.

Хотя венесуэльский президент Николас Мадуро с точки зрения 26 стран ЕС "нелегитимен", европейцы требуют решать политические проблемы "с уважением территориальной целостности и суверенитета стран", призывая к "урегулированию кризиса путём переговоров, демократическим, инклюзивным и мирным путём, инициированным самими венесуэльцами".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Венесуэлу должен возглавить оппозиционер Уррутия.

Напомним, Зеленский прокомментировал захват Мадуро военными США и намекнул на Путина.

Подробнее о ситуации в Венесуэле мы писали в отдельном материале.

