Отказ Венгрии. Евросоюз не смог согласовать общее заявление о ситуации в Венесуэле
Евросоюз не смог согласовать общее заявление о ситуации в Венесуэле – документ отказалась подписывать Венгрия.
Об этом сообщается на сайте европейского дипломатического сервиса EEAS.
В проекте заявления Евросоюз призвал избежать эскалации, а также соблюдать принципы устава ООН. Кому именно адресован призыв, не уточняется, но, по-видимому, США.
Хотя венесуэльский президент Николас Мадуро с точки зрения 26 стран ЕС "нелегитимен", европейцы требуют решать политические проблемы "с уважением территориальной целостности и суверенитета стран", призывая к "урегулированию кризиса путём переговоров, демократическим, инклюзивным и мирным путём, инициированным самими венесуэльцами".
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Венесуэлу должен возглавить оппозиционер Уррутия.
Напомним, Зеленский прокомментировал захват Мадуро военными США и намекнул на Путина.
Подробнее о ситуации в Венесуэле мы писали в отдельном материале.
