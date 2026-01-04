Американский президент Дональд Трамп снова пригрозил Венесуэле и заявил о правах США на Гренландию.

Интервью публикует один из старейших и наиболее респектабельных местных журналов The Atlantic.

В частности, Трамп сказал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "заплатит высокую цену", если её действия не будут устраивать Вашингтон.

Также Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией по соображениям обороны.

"Нам действительно нужна Гренландия. Абсолютно. Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам она нужна для обороны", – сказал американский президент.

Между тем, как пишет The New York Times, американские чиновники ещё задолго до похищения Мадуро определились с кандидатом на его замену - по крайней мере на текущем этапе.

Речь идет о вице-президенте Делси Родригес, которая произвела благоприятное впечатление на представителей администрации Трампа своим управлением ключевой для страны нефтяной отраслью.

Источники газеты утверждают, что посредники убедили Вашингтон в готовности Родригес защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы.

"Я давно слежу за ее карьерой, поэтому имею некоторое представление о том, кто она и чем занимается", - заявил один из высокопоставленных американских чиновников, говоря о Родригес.

"Я не утверждаю, что она является окончательным решением проблем страны, но мы, безусловно, считаем, что можем работать с ней на гораздо более профессиональном уровне, чем с ним", - добавил он, имея в виду Николаса Мадуро.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о продолжении морской блокады Венесуэлы, если власти страны не примут "необходимых решений".

Напомним, Трамп назвал главные цели США в Венесуэле.

Как мы писали, ранее в ходу была версия, что все происходящее - это договорняк между Вашингтоном и окружением Мадуро, которое "слило" последнего в обмен на согласованный с США план дальнейших действий внутри Венесуэлы. На это ещё вчера намекал и сам Трамп.

Однако затем это опровергла Делси Родригес.

А теперь и из Вашингтона звучат новые угрозы в адрес Венесуэлы.

Какие варианты событий могут быть в ситуации вокруг Венесуэлы, мы анализировали в отдельном материале.