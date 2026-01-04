В китайских социальных сетях пользователи считают, что КНР должна использовать методы президента США Дональда Трампа в отношении Тайваня.

Об этом пишет Bloomberg, цитируя китайских пользователей.

Операция по захвату Мадуро набрала в китайских соцсетях больше 440 миллионов просмотров.

"Раз США не воспринимают международное право всерьез, почему нас это должно волновать?", "Предлагаю использовать тот же метод для возвращения Тайваня в будущем", - пишут пользователи китайской соцсети Weibo

Другие пользователи предлагают так же похитить Лай Чинг-Те, президента Тайваня.

Bloomberg приводит мнение аналитиков, которые считают что операция против Венесуэлы может подтолкнуть Китай к более решительным действиям.

"В частном порядке я ожидаю, что Пекин подчеркнет Вашингтону, что рассчитывает на предоставление ему тех же привилегий в отношении исключений из международного права, которые США предоставляют себе", - считает Райан Хасс, старший сотрудник института Брукинса и бывший американский дипломат.

Отметим, что Китай не считает, что его возможные действия в отношении Тайваня будут нарушением международного права, так как воспринимает этот остров как часть своей международно признанной территории.

Тайвань, как отдельное от КНР независимое государство, признали только 12 небольших стран. США, Украина, Россия, страны ЕС не признают независимость Тайваня.

Напомним, в декабре Китай ввел санкции в отношении десяти граждан США и 20 американских оборонных компаний, включая филиал Boeing, в связи с продажей оружия Тайваню.

О том, что стало понятно через сутки после операции США в Венесуэле мы писали в отдельном материале.