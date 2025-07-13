США требуют от Японии и Австралии "четких обязательств" воевать за Тайвань. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Пентагон настаивает на том, чтобы союзники заранее определили свою роль в возможном конфликте с Китаем. Это вызывает напряженность в Токио и Канберре - особенно на фоне отсутствия юридически закрепленных гарантий Тайваню со стороны самих США.

Заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби в последние месяцы провел ряд встреч с японскими и австралийскими оборонными чиновниками, на которых поднимался вопрос об участии в гипотетическом военном сценарии. Как отметил один из собеседников FT, союзники были удивлены, поскольку США сами продолжают придерживаться политики "стратегической неоднозначности" в отношении Тайваня.

Минобороны Японии заявило, что на гипотетические сценарии не отвечает, а возможные действия будут определяться в рамках конституции и международного права. Австралийская сторона комментариев не дала.

Колби также добивается увеличения оборонных бюджетов союзников и пересмотра приоритетов: Европе - меньше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, Японии и Австралии - больше военных расходов.

При этом FT отмечает, что недавний резкий запрос на дополнительное финансирование со стороны Колби привел к отмене запланированной встречи между США и Японией.

Напомним, что Элбридж Колби, которий ведет указанные переговоры по Тайваню, ранее инициировал остановку поставок оружия Украине.