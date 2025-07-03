Соединенные Штаты приостановили поставки всего оружия для Украины.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

"Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, — это заявление отрицается американскими властями. Чиновники уточнили, что пересмотр носит глобальный характер и любая приостановка в перспективе может быть отменена", - говорится в статье.

По данным издания, в Пентагоне представили паузу как ограниченную и временную меру.

Украинские чиновники подозревают "более согласованные усилия администрации президента США Дональда Трампа, чтобы выжать политические уступки из Украины", как уже было в начале марта после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.

"Фронт Украины, скорее всего, не рухнет в ближайшие месяцы, хотя Россия постепенно продвигается вперёд. Тем не менее, Украина сталкивается с мрачной реальностью: чем меньше оружия она получает, тем больше людей и территорий она теряет", - пишет The Economist.

При этом издание Politico пишет, что приостановка поставок оружия в Украину "застала врасплох" даже тех, кто обычно осведомлен в таких вопросах.

Отмечается, что решение Пентагона стало неожиданным для членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников.

"Ни Зеленский, ни Европейский Союз не получили предварительного уведомления", - говорится в статье.

Главным инициатором решения считается высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, считает издание.

По мнению источников, военные не обращались за помощью к Госдепартаменту, посольству США в Киеве или команде посланника по Украине Келлога, прежде чем отозвать партию оружия, которая уже находилась в Польше.

Европейские источники заявили, что на данный момент пытаются подготовить телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы прояснить ситуацию с поставками.

В то же время Washington Post в своей редакционной колонке пишет, что война в Украине "достигла переломного момента", в который Трамп заморозил военную помощь Киеву.

"Украина, потрепанная и истощенная, сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат. Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", - говорится в материале, выпущенном от имени всей редакции.

"Приостановка поставок важнейших систем вооружений в Украину сейчас, когда Россия находится на марше, может иметь разрушительные и необратимые последствия", - добавляет газета.

Предполагается, что европейские страны не смогут заполнить этот пробел, поскольку "их запасы оружия невелики".

"Они в значительной степени полагаются на Соединенные Штаты в своих военных закупках, а разрозненная оборонная промышленность Европы не создана для устойчивого производства на высоком уровне", - пишет редакция WP.

Россия же "имеет более крупную промышленную базу и в основном перешла к военной экономике".

Что же до Украины, то помимо нехватки боеприпасов и вооружений, она "испытывает нехватку войск из-за высокого уровня военных потерь - около 400 000 солдат, а также из-за дезертирства и бегства многих молодых людей за границу, чтобы избежать призыва".

"Другими словами, в войне на истощение у России есть преимущество. Что у Украины действительно было, так это твердая поддержка Соединенных Штатов. Теперь, когда Трамп заморозил оружие, это под вопросом. Если Россия одержит победу в своей агрессивной войне, то это произойдет не из-за отсутствия решимости Украины. Это произойдет из-за американской беспомощности", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки только ряда критических вооружений для Украины. В том числе ракет для ПВО и истребителей F-16.

В свою очередь Зеленский уже заявил, что украинские власти выясняют ситуацию с поставкой американского оружия.

О том, что означает заморозка Штатами поставок Украине критически важных боеприпасов, мы подробно писали в отдельном материале.