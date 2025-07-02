Соединенные Штаты Америки приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников WSJ в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановки поставок оружия Украине находились, среди прочего, "более двух десятков ракет Patriot PAC-3 и 90 ракет воздух-воздух AIM".

При этом в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине, а президенту США Дональду Трампу предложат варианты продления военной помощи, которые отвечают его цели закончить войну.

Аналогичное заявление сделал и Госдепартамент: согласно нему, приостановка поставок оружия Украине не означает, что Вашингтон полностью прекращает военную помощь Киеву.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось, как вы слышали от Министерства обороны. Существует много других мощных вариантов и усилий по ситуации в Украине с оружием... Президент также указал на свои обязательства по остающимся ракетам Patriot. Это не – я подчеркну это – это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем", – сказала спикер Госдепа Тэмми Брюс.

Между тем журналист из пула Пентагона Том Боуман приводит список остановленных в Польше боеприпасов для Украины.

Судя по данным, речь идет, в основном, о ракетах, а именно:

92 ракеты AIM;

30 ракет Patriot (PAC3 MSE);

8496 155-мм гаубичных снарядов;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Напомним, ранее Пентагон объяснил, почему остановил передачу уже одобренного оружия Украине.

В свою очередь Зеленский уже заявил, что украинские власти выясняют ситуацию с поставкой американского оружия.

О том, что означает заморозка Штатами поставок Украине критически важных боеприпасов, мы подробно писали в отдельном материале.