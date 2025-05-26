Киев просит у Вашингтона ЗРК Patriot, которых у США нет. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на недавних слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената.

На вопрос, готова ли администрация президента США Дональда Трампа поддержать законопроект о новой военной помощи Украине, он ответил, что в настоящее время украинцы в дополнение к уже выделенной помощи просят средства ПВО, но Соединенные Штаты не могут их предоставить.

"Они просят системы ПВО, системы Patriot, которых, честно говоря, у нас нет. Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. Есть союзники по НАТО, у которых есть несколько батарей Patriot, которые могли бы предоставить их украинцам, например, для защиты воздушного пространства Киева и других мест. И мы поощряем это и работаем с нашими партнерами, чтобы сделать поставки некоторых из этих систем. Как вы можете себе представить, ни одна из этих стран не хочет отказываться от своих систем Patriot", - сказал Рубио.

Ранее The Economist писал, что у США не хватает производства ракет для Patriot, чтобы покрывать потребности Украины.

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