В понедельник, 26 мая, в Украине идет 1188-й день войны с Россией.

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11:14 РФ снова запустила по Украине рекордное количество дальнобойных дронов.

Сегодня ночью, по данным ВСУ, территорию страны атаковали 355 ударных БПЛА. 288 из них сбито.

Предыдущий рекорд был в ночь на воскресенье - 298 беспилотников.

Также сбиты все девять крылатых ракет воздушного базирования.

Попадания зафиксированы в пяти локациях, еще в десяти - падение обломков.

10:09 Под Харьковом ночью был прилёт в селе Васищево.

Дроны попали по складу одного из предприятий, сообщает ГСЧС.

9.50 У ВСУ кончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Италией и Францией. Украина также уже давно не получала боеприпасы для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник.

Чтобы справиться с массированными атаками дронов, Украине нужно гораздо больше систем дальнего действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP-T, приводит издание слова украинского офицера.

"Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет", — сказал офицер.

По словам другого источника Le Monde, "у Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она не получила ни одной ракеты за полтора года для зенитной системы ближнего действия Crotale".

9.30 Киев просит у Вашингтона ЗРК Patriot, которых у США нет, заявил Рубио на недавних слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената.

У Рубио спросили, готова ли администрация Трампа поддержать законопроект о новой военной помощи Украине. Он ответил, что сейчас украинцы в дополнение к уже выделенной помощи просят средства ПВО, но Штаты не могут их предоставить.

"Они просят системы ПВО, системы Patriot, которых, честно говоря, у нас нет. Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. Есть союзники по НАТО, у которых есть несколько батарей Patriot, которые могли бы предоставить их украинцам, например, для защиты воздушного пространства Киева и других мест. И мы поощряем это и работаем с нашими партнерами, чтобы сделать поставки некоторых из этих систем. Как вы можете себе представить, ни одна из этих стран не хочет отказываться от своих систем Patriot", - сказал Рубио.

8.42 Беспилотники атаковали Елабугу в Татарстане, где производят "Шахеды". Поражено ли производство, неизвестно.

Также был атакован химический завод в Кинешме Ивановской области.

Кроме того, был налёт дронов на Тульскую область, где после этого начались отключения электричества.

За ночь над Россией сбили 96 беспилотников, всего за сутки - 148 дронов, сообщает минобороны РФ.

7.51 Этой ночью прошла новая ракетно-дроновая атака по Украине.

Взрывы звучали в Киеве, а также в Одесской области (на видео).

В Хмельницкой области власти заявили о повреждении предприятий. Также ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет на Староконстантинов (местоположение военного аэродрома).

В Николаеве после налёта "Шахедов" погибли два человека, шесть ранены.