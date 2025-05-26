Анализируем итоги 1188-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Сумской области Украины.

Минобороны РФ заявило за выходные о захвате трех сел - Локни, Владимировки и Беловодов. Также российские СМИ писали о заходе своих войск в Юнаковку.

Украина этого не подтверждала. В то же время военный паблик Deep State сообщил, что РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области - отнеся Локню и Беловоды к "серой" зоне. Владимировка же, по версии DS, до сих пор не затронута боями.

"По сути, противник активно пытается наступать на всём участке от Водолаги до Локни, очевидно имея ближайшую задачу – выйти на рубеж Яблоневка – Юнаковка, а также в район Новониколаевки", - предполагает украинский военный эксперт Константин Машовец.

Также на севере, но восточнее "ожил" Волчанский участок. Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска, у села Тихое. О том, что ситуация здесь осложняется, украинские паблики пишут еще с минувшей недели.

Третье динамичное направление - под Константиновкой. Там россияне создав угрозу окружения украинских сил южнее сел Заря и Романовка. В Заре уже присутствовали российские войска, пишет Deep State, публикуя видео оттуда, как местные жители обнимаются с солдатами РФ. Правда, позже, как заявляет Deep State, российские войска из села выбили и оно находится в серой зоне.

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявляет, что россияне уже захватили весь этот "мешок", включая села Гнатовка и Старая Николаевка.

Украинский военный эксперт Машовец подтверждает только потерю Старой Николаевки.

"20-й мотострелковой дивизии противника удалось захватить Старую Николаевку и пробиться вплотную к селу Заря, по сути, охватив с юга и севера наши подразделения, которые ещё обороняются в районе Игнатовки. Однако, ВСУ там, южнее Игнатовки, контратаковали противника и сумели его немного оттеснить от с. Заря", - пишет Машовец.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" пишет, что российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой.

По его словам, в Старой Николаевке россияне проводят "стабилизационные мероприятия", а Попов Яр и Зарю активно штурмуют.

"Враг добавляет сюда новые силы для прорыва, часть своих сил снимает из-под Торецка в основном для штурмовых действий. Ситуация очень трудная и ответные меры пока не приняты, не вижу действий от высшего командования", – добавил "Мучной".

Российские паблики сегодня также пишут о захвате села Ступочки к северо-востоку от Константиновки (под Часовым Яром). Ранее в субботу об этом заявляло минобороны РФ. Украина этого не подтверждала.

Но нужно отметить, что Ступочки являются не только важным селом на пути в Константиновку. Но и локацией, откуда россияне могут начать операцию по срезанию "торецкого выступа".

Также, по версии Deep State, российские войска захватили новые территории к западу и востоку от Богатыря на Новопавловском направлении.

Напомним, россияне утверждают, что захватили соседнее с Богатырем Отрадное. Это подтверждали и некоторые украинские военные паблики.

По мнению военного эксперта Машовца, задача россиян на Новопавловском направлении - охватить с флангов (с юга и севера) украинские подразделения, обороняющиеся между Орехово и Богатырем.

Для этого они, по его мнению, и пытаются выйти на границы Днепропетровской области (а не только для пропагандистского эффекта).

У границ Запорожской области - под Великой Новоселкой - войска РФ продвинулись в районе Зеленого Поля.

Deep State, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, пишет, что россияне усиливают свое наступление. С марта и по настоящее время среднесуточные показатели атак выросли на 41%.

"Самым тяжёлым участком остаётся Покровское направление, где атак больше всего. Именно там противник пытается развить успех в сторону Доброполья и перебрасывает туда крупные силы. Значительная активность сохраняется также на Курском, Новопавловском, Лиманском и Торецком направлениях", - сообщает паблик.

Как пишут другие украинские обозреватели уже несколько недель, основная проблема - российское превосходство в FPV-дронах, которые могут залетать уже на 30-40 км и буквально уничтожать логистику ранее относительно безопасных тыловых баз украинской армии вроде Краматорска.

Сейчас такие дроны начали добивать в единичных случаях и до Харькова. Также они крайне активно выбивают логистику в районе Купянска. То есть сейчас тактическая цель россиян по целому ряду направлений - это наступать до тех пор, пока важные логистические хабы ВСУ не попадут в зону действия российских фронтовых беспилотников. Что позволит ослабить возможности украинской армии по целому ряду направлений.

Обстрелы и дроны

РФ нанесла на этих выходных по Украине три крупных воздушных удара - с применением крылатых и баллистических ракет, а также дважды перекрыла свой рекорд по дальнобойным дронам. В ночь на понедельник она запустила их более 300.

Еще накануне этих ударов российские чиновники говорили, что будет ответ на украинские атаки дронов, которые в минувшую неделю шли нон-стопом по российским регионам, парализуя, среди прочего, работу гражданской авиации.

В ночь на субботу был нанесен первый российский удар. Он насчитывал почти 14 баллистических ракет и 250 дронов и был сосредоточен на Киеве. ВСУ отчитались о сбитии шести ракет.

В ночь на воскресенье было уже 69 ракет (сбито 45) и первый рекорд по дронам - 298. В эту ночь погибло много людей, включая трех детей. Всего было 16 жертв. ВСУ заявляют о прямых попаданиях (не обломках) в 22 локациях.

В ночь на понедельник по Украине летело более 300 беспилотников и девять крылатых ракет, которые, по заявлению ВСУ, были все сбиты. Утверждается, что было пять прямых попаданий.

Итого, с ночи на субботу по Украине было выпущено 92 ракеты и почти 900 БПЛА. Большую часть дронов, по официальным данным, сбили.

Украина официально сообщает лишь о повреждениях гражданского сектора и жилых домов в результате всех этих атак. Россия заявляет об ударах по украинским военным аэродромам и военным заводам.

При этом укранские эксперты сомневаются в том, что был такой высокий процент поражения дронов и ракет. Об этом на примере ночи на субботу рассказал авиаэксперт Константин Криволап.

"Этой ночью мы видели Васильков-2. Почему Васильков-2? Потому что, когда была атака на Васильков, то люди наблюдали в течение почти семи часов, как "Шахеды" медленно прилетали, кружили и потом падали вниз и попадали в разные объекты. И это просто был ужас. Не было даже никакого сопротивления со стороны наших систем, которые должны были защищать воздушное пространство", - сказал он.

По его словам, в Киеве той же ночью был атакован оборонный завод.

"Сегодня очень много жителей Киева, особенно если дома многоэтажные, они смогли наблюдать, как "Шахеды" просто спокойно залетают по одному из украинских заводов. А при этом нам начальник коммуникаций воздушных сил говорит, что из 250 залетевших к нам дронов - это "Шахеды" и имитаторы - сбито 245. Все хорошо", - заявил Криволап.

Российские военные паблики писали о поражении в ту ночь завода "Антонов" в Киеве. Украинские власти это официально не подтверждали.

В связи с возобновлением российских массированных ударов комментаторы и СМИ подняли две основных проблемы.

Первая - дефицит ракет для ПВО, которых, как пишут западные СМИ, надолго не хватит, чтобы отразить столь плотные атаки. Произвоство ракет для "Пэтриотов" не успевает за их расходованием в Украине. А боеприпасы для французских систем SAMP-T вообще закончились, пишет Le Monde. При этом Рубио уже заявил, что американцы не смогут поставить свои "Пэтриоты", а их партнеры по НАТО также не хотят отдавать их Украине. Хотя Германия сегодня объявила о поставках в Украину ракет старых модификаций к ним.

Вторая проблема - модернизация российских "Шахедов", о которой уже пишут несколько дней (они стали выше летать и лучше маневрировать, что затрудняет их сбитие). Также РФ явно увеличила их производство, и журнал The Economist опасается, что Россия скоро сможет запускать по тысяче "Шахедов" в день.

При этом очевидно, что все это дальнобойное обострение напрямую связано не столько с текущими боевыми действиями, сколько с "войной за мир", которая сейчас разворачивается между Украиной, Россией, Европой и США.

"Ярость Трампа" и переговоры

Мы уже предполагали, что Россия скорее всего нанесет крупномасштабные воздушные удары в ответ на "закрытие неба" украинскими беспилотниками. И что скорее всего это попытаются использовать сторонники Украины на Западе, чтобы склонить Трампа к продолжению военной поддержки Украины и к новым санкциям против РФ.

Трамп сегодня ночью крайне жестко прокомментировал эти обстрелы. Он подверг критике Путина, но не забыл и про Зеленского.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он полностью сошел с ума! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только её часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он действительно этого добьётся, это приведёт к падению России!

В то же время президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Всё, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться.

Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь стараюсь потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал Трамп в своей соцсети.

Позже вышло видео с аналогичным заявлением относительно Путина. На вопрос, что он будет делать с Россией, Трамп однаков не дал прямого ответа и обвинил журналиста в "фейковых новостях". "Посмотрим, что мы будем делать. Что я вам могу сказать? Вы же фейковые новости, не так ли? Вы полностью фейковые. Есть ещё вопросы?" - заключил Трамп.

То есть, готовности вводить санкции президент США по-прежнему не подтвердил.

Подобная критика в адрес Путина уже звучала из уст Дональда Трампа раньше - после очередных ракетных ударов по Украине. Тогда в Европе и Украине воспряли духом и решили, что Трамп сменил концепцию и готов начать жесткое давление на Москву. Путину был выдвинут ультиматум о 30-дневном перемирии, который озвучили европейские лидеры и Зеленский. В противном случае они угрожали санкциями в том числе от США. Готовность их ввести подтверждал и госсекретарь Рубио.

Однако Трамп на прошлой неделе своим звонком Путину все это поломал, согласившись на то, что требовала Москва - сперва переговоры, потом перемирие, да и то, если удастся договориться по меморандуму, который должен содержать основные условия окончания войны. Очевидно, что согласовывать такое меморандум стороны могут месяцами, и все это время будут идти бои, которые пока складываются не в пользу Киева.

И вот Трамп делает очередное "жесткое" заявление в адрес Путина (не забыв "пнуть" и Зеленского). Но нет гарантий, что президент США и в этот раз не ограничится лишь словами.

Что останавливает Трампа от резких движений по России - мы уже писали.

Во-первых, те вторичные санкции, которые обсуждаются сейчас в США, ударят по тарифной сделке Америки с Китаем и вызовут скандал с Индией - крупнейшими мировыми экономиками.

Во-вторых, это чревато эскалацией с Россией вплоть до ядерной войны, снизить вероятность которой обещал Трамп и на этом строил всю свою кампанию.

В-третьих, это противоречит геополитическим установкам Трампа и его команды в целом - им "не интересна" война в Украине, военные усилия США следует переносить в Азию и сосредоточиться на укреплении американской армии, а не украинской. Насколько известно, здесь в стратегии Трампа ничего не поменялось.

Тем не менее, пользуясь очередной "яростью" Трампа, Европа сейчас, судя по всему, будет пытаться продавить его на некие резкие шаги в виде ужесточения санкций или решения продолжать военную помощь. В западных СМИ уже идет массированная кампания по этому поводу. Делают заявления и европейские политики.

Так, Макрон сказал, что "Трамп уже понимает, что Путин его обманул, заявив о готовности прекратить войну. Но теперь нужны действия".

А канцлер Германии Мерц заявил сегодня, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он в интервью телеканалу WDR.

Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украину таким оружием.

При этом СМИ пишут, что Германия может передать ВСУ 100–150 ракет дальнобойных ракет Taurus. Хотя в середине мая Мерц заверял, что планов поставки Украине этих ракет нет. И официально подтверждений изменения позиции пока не было.

Также известно, что США, Британия и Франция ещё в конце прошлого года сняли ограничения на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Поэтому что имеет в виду Мерц - на совсем понятно. То ли он решил все ж таки дать Украине Taurus, либо просто повторяет уже известную информацию.

В Москве тем не менее уже отреагировали.

"Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования. То есть довольно опасное решение", - сказал спикер Кремля Песков.

Впрочем, повторимся, пока об изменении политки по "дальнобою" никто на Западе, кроме Мерца, не заявлял. Да и он выразился не до конца ясно.

Что на этом фоне будет с переговорами, которые должны состояться между Киевом и Москвой? Напомним, там стороны могут обсудить уже упоминавшийся меморандум. Но сам он еще не подготовлен, а место встречи не определно, о чем сегодня заявил Кремль. Хотя обмен пленными 1000 на 1000 уже состоялся и закончился в воскресенье. То есть, выполнена первая договоренность переговоров в Стамбуле. И теперь, по идее, подходит время второго раунда.

Большинство оценок нынешней ситуации по переговорам о завершении войны исходят из того, что переговоры эти провалятся из-за нежелания Путина прекращать огонь по линии фронта, так как он рассчитывает добиться всех своих целей (контроль над 4 областями, смена курса украинской внешней и внутренней политики и т.д.) военным путем, ожидая краха украинской обороны. В том числе такая точка зрения доминирует и в западном медиапространстве, дополняемая призывами к Трампу усилить военную поддержку Украины и ввести максимально жесткие санкции против РФ за отказ Путина от перемирия.



В то же время в дипломатических кругах есть и иная точка зрения, хотя и не столь распространенная, как первая - о том, что Путин готов к завершению войны по линии фронта, но хочет за это немало получить.



"План Трампа" предлагал Путину определенные бонусы за согласие на перемирие. СМИ писали, что там содержалось и блокирование вступления Украины в НАТО, и признание США Крыма российским, и снятие всех санкций. Правда, затем появилась информация, что Украина, США и ЕС совместными усилиями составили некий план из 22 пунктов, который Уиткофф должен был показать Путину, но тот даже отказался его рассматривать. О содержании этого плана почти ничего неизвестно, кроме того, что в нем содержится невступление Украины в НАТО. Однако с учетом того, что его дорабатывали при участии Киева, вполне может быть, что часть бонусов для РФ, содержавшихся в "плане Трампа", оттуда выбросили. Например, про признание Крыма российским. И, наоборот, туда могли вписать пункты, которые Москву не устраивают.



Поэтому на данный момент можно констатировать, что Путин отказался завершать войну на основе предложенных ему 22 пунктов. Но вопрос, готов ли он прекратить огонь по линии фронта, если ему предложат лучшие условия, остается открытым.



Что это могут быть за условия?



Согласие Банковой выполнять большинство требований Путина практически нереально при нынешней ситуации на поле боя (особенно это касается сокращения армии и вывода ВСУ со всей территории четырех областей). Но какая-то их часть может быть выполнена, если в Киеве придут к выводу, что риски для сохранения украинской государственности в случае продолжения войны крайне высоки.



Трамп уже демонстрировал свое желание делать шаги навстречу России и темы признания Крыма Вашингтоном и отмены санкций вновь могут стать на повестке дня.



Наконец, ситуацию может "перевернуть" согласие ЕС снять санкции против РФ. Это для Москвы намного важнее, чем отмена американских санкций, так как именно Европа была главным торговым партнером России до полномасштабной войны.



Естественно, все это не гарантирует, что даже с такими "бонусами" Путин будет готов завершить войну по линии фронта, а не будет воевать дальше в расчете добиться всех своих целей.



Впрочем, проверить согласится или нет Кремль на перемирие на таких условиях, можно только опытным путем – предложив Путину эти условия.



Но шансы на то, что Украина и Европа пойдут на значительные уступки в ситуации, когда оборона ВСУ не обрушилась и фронт держится, крайне невелики (хотя, если фронт рухнет, то и условия Путина могут резко ужесточиться).



Дискуссии в Украине и в Европе идут совсем в ином направлении – увеличения военной поддержки Украины и ужесточения санкций, к чему призывают и Трампа. А в ЕС вообще получила популярность теория, что быстрое завершение войны невыгодно Европе, так как Путин нападет на европейцев сразу после завершения войны (почему эта теория сомнительна мы писали здесь).



Но в целом есть ли шанс на то, что стороны придут к компромиссам для завершения войны станет понятно после того, как Россия и Украина представят меморандумы о своем видении прекращения огня и проведут переговоры по этому поводу. Из выдвинутых условий (насколько они выполнимы) и наличия (или отсутствия) готовности к взаимным уступкам и будет понятно есть ли шанс на скорый мир или нет.