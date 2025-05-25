Россия может скоро начать запускать по Украине по тысяче беспилотников "Шахед" за ночь.

Об этом пишет журнал The Economist.

"Украинская военная разведка заявляет, что располагает документами, свидетельствующими о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день – предполагая, что атаки в 1000 БПЛА могут стать реальностью", – говорится в статье.

Уже сейчас, если переговоры о прекращении огня не увенчаются успехом, "подразделениям ПВО придется нормировать расходы средств перехвата".

"Больше российских ракет и беспилотников будут проникать через них, чтобы наносить удары по городам и критически важным отраслям промышленности", – пишет издание.

В настоящее время войска РФ имеют на вооружении уже шестую модификацию "Шахедов". Они используют машинное обучение для нанесения ударов по хорошо защищённым целям, таким как Киев.

"Одно из их самых больших опасений вызывает то, как теперь управляются российские беспилотники. Новейшие модели не боятся средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Это связано с тем, что они больше не полагаются на заглушаемый GPS, управляются искусственным интеллектом и опираются на собственную цифровую связь и мобильные интернет-сети Украины", – сообщают источники издания.

Сейчас, чтобы избежать мобильных огневых групп ПВО, дроны РФ сначала летят низко, а затем, приближаясь к городам, резко поднимаются на высоту 2000-2500 метров, чтобы преодолеть дальность поражения малокалиберных орудий.

"Поэтому Украина задействует вертолёты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые уже начали показывать неплохие результаты", – пишет журнал.

Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что ПВО вокруг Киева по-прежнему выводит из строя около 95% беспилотников.

"Но те 5%, которые проскальзывают, наносят серьёзный ущерб", – передаёт The Economist.

Напомним, по итогам ночной атаки РФ в 13 регионах Украины погибли 12 человек, в числе которых дети.

Ранее появилась информация, что в РФ начался бум производства беспилотников, поддерживаемое на государственном уровне.