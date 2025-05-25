Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие и раненые в нескольких областях.

В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели, сообщает ГСЧС.

Пострадали 10 человек, 8 спасены, все госпитализированы.

Разрушены и повреждены частные дома.

В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

В Хмельницкой области в результате массированной атаки РФ погибли четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура.

Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.

В Николаеве в результате ночной атаки БПЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар, сообщает ГСЧС.

Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, в том числе подросток.

Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Также в Черниговской области из-за атаки РФ зафиксировано несколько попаданий в разных районах.

Возгорание складских помещений и нежилых построек.

В Тернополе сегодня под удар попал промышленный объект. Спасатели публикуют видео тушения пожара.

13 человек погибли по всей Украине после ночной воздушной атаки, сообщил нардеп Данил Гетманцев.

Более 50 человек ранены, добавил он.

Напомним, также россияне массированно атаковали Киев и область. Погибли четыре человека.

Война в Украине идет 1187-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 мая 2025 года в обновляемом онлайне.