Сегодня ночью россияне атаковали Харьков 24 разы. 14 раз – БПЛА, 10 раз ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия и гостиничный комплекс.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированного российского удара ракетами и БПЛА произошли разрушения и масштабные пожары. Предварительно пострадали 2 человека.

Также Житомирскую область атаковали россияне крылатыми ракетами и "Шахедами". После повторного удара со стороны российских войск ранение получил спасатель.

В результате вражеского обстрела занялись частные гаражи и повреждены остекления окон многоквартирного дома.

В "Укрзализныце" сообщили, что во время воздушного удара по Украине были атакованы объекты железной дороги.

В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Также в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.

Напомним, сегодня ночью Россия также нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. По предварительным данным, погибли 9 человек, более 70 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Война в Украине идет 1156-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.