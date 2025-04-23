Сегодня утром российская армия ударила FPV-дроном по городу Марганец Днепропетровской области. БпЛА попал в автобус с людьми. Девять человек погибли на месте.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города.

В итоге из-за удара по автобусу пострадали 42 человека, в настоящее время почти все госпитализированы. Три пострадавших человека лечатся амбулаторно.

Среди погибших семь человек - женщины и двое мужчин.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. По факту удара, повлекшего за собой гибель людей, начато досудебное расследование в уголовном производстве.

Сегодня также сообщалось, что в Херсоне вследствие российских обстрелов уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом. В городе вероятны отключения электричества.

А вчера российские войска атаковали Запорожье, Херсон и Харьков авиабомбами и беспилотниками. Из-за атаки есть пострадавшие и разрушения.