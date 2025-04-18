Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Один человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей.

Предварительно удар был тремя баллистическими ракетами с кассетной начинкой, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Погибший мужчина во время прилета находился у себя в квартире.

Удар был по жилому кварталу и гражданскому предприятию в Харькове. Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые автомобили.

На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.

Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.

Напомним, утром в воскресенье 13 апреля россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погибли 35 человек, среди них детей.

Война в Украине идет 1150-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.