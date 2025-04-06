Россияне ударили ракетами по Киеву. Повреждения зафиксированы в трех районах
Сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Травмированы три человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
В Дарницком районе загорелось одно нежилое здание, разрушено другое, загорелись три авто.
На Оболони пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. Также произошло частичное разрушение трех последних этажей 5-этажного бизнес-центра.
В Соломенском районе произошло возгорание складского здания.
Всего пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.
Напомним, 4 апреля россияне нанесли ракетный удар в центр жилого микрорайона в Кривом Роге. 75 человек пострадали, 37 остаются в больницах. Состояние 19 пациентов все еще тяжелое, из них два ребенка. Погибли 19 человек, среди них 9 детей.
Война в Украине идет 1138-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
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