Сегодня утром РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Пожары возникли в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Травмированы три человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Дарницком районе загорелось одно нежилое здание, разрушено другое, загорелись три авто.

На Оболони пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. Также произошло частичное разрушение трех последних этажей 5-этажного бизнес-центра.

В Соломенском районе произошло возгорание складского здания.

Всего пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.

Напомним, 4 апреля россияне нанесли ракетный удар в центр жилого микрорайона в Кривом Роге. 75 человек пострадали, 37 остаются в больницах. Состояние 19 пациентов все еще тяжелое, из них два ребенка. Погибли 19 человек, среди них 9 детей.

Война в Украине идет 1138-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.