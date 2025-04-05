Трехлетний мальчик погиб в Кривом Роге в результате ракетного удара. Объявлен траур
В результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу погиб трехлетний мальчик.
Как стало известно, всего из-за атаки погибли 19 человек, включая 10 детей. Последней жертвой стал умерший в больнице трехлетний мальчик.
Из-за тяжелых ранений ребенок был экстренно госпитализирован. Врачи сражались за жизнь, однако спасти его не удалось.
Трехлетний Тимофей с бабушкой возвращались домой с детской площадки, когда все началось.
"Тимофийко был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков", - рассказывает мама погибшего ребенка.
Сегодня люди несут цветы и игрушки на детскую площадку, где вчера, в результате ракетного удара, погибли дети. Жители оставляют их на качелях и возле песочницы.
"Дети, семьи, пожилые люди... Удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам... Это не что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль... Сочувствие родным и близким каждого...", - написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних атак России по городу.
Напомним, вчера около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.
В минобороны РФ заявили об успешном нанесении ракетного удара по ресторану, где собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Однако в Генштабе ВСУ опровергли такие сообщения, назвав дезинформацией.