В результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу погиб трехлетний мальчик.

Как стало известно, всего из-за атаки погибли 19 человек, включая 10 детей. Последней жертвой стал умерший в больнице трехлетний мальчик.

Из-за тяжелых ранений ребенок был экстренно госпитализирован. Врачи сражались за жизнь, однако спасти его не удалось.

Трехлетний Тимофей с бабушкой возвращались домой с детской площадки, когда все началось.

"Тимофийко был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков", - рассказывает мама погибшего ребенка.

Сегодня люди несут цветы и игрушки на детскую площадку, где вчера, в результате ракетного удара, погибли дети. Жители оставляют их на качелях и возле песочницы.

"Дети, семьи, пожилые люди... Удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам... Это не что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль... Сочувствие родным и близким каждого...", - написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних атак России по городу.

Напомним, вчера около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.

В минобороны РФ заявили об успешном нанесении ракетного удара по ресторану, где собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Однако в Генштабе ВСУ опровергли такие сообщения, назвав дезинформацией.