В Генштабе отрицают заявления Москвы об ударе по ресторану с украинскими и западными военными в Кривом Роге
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отрицает, что вчерашний удар по Кривому Рогу наносился по совещанию украинских и западных военных.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
По его данным, Россия снова распространяет недостоверную информацию, а ракета попала в жилой квартал и детскую площадку.
"Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что удар не был высокоточным, поскольку его наносила баллистическая ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью, "которая предназначена для поражения большей площади и большего количества людей".
Отметим, минобороны РФ заявило об успешном нанесении ракетного удара по ресторану, где собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Местные паблики писали о том, что прилет был по ресторану "Магеллан".
Напомним, вчера около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.
Затем, уже ночью, вражеские силы нанесли повторный удар по Кривому Рогу беспилотниками.