Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отрицает, что вчерашний удар по Кривому Рогу наносился по совещанию украинских и западных военных.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

По его данным, Россия снова распространяет недостоверную информацию, а ракета попала в жилой квартал и детскую площадку.

"Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удар не был высокоточным, поскольку его наносила баллистическая ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью, "которая предназначена для поражения большей площади и большего количества людей".

Отметим, минобороны РФ заявило об успешном нанесении ракетного удара по ресторану, где собрались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Местные паблики писали о том, что прилет был по ресторану "Магеллан".

Напомним, вчера около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.

Затем, уже ночью, вражеские силы нанесли повторный удар по Кривому Рогу беспилотниками.