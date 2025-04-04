Около 19:00 Кривой Рог Днепропетровской области оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.

Об этом сообщают в своих телеграм-каналах начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На момент написания новости известно о 14 погибших и более 50 раненых. Среди погибших пятеро - это дети.

"В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки", - написал Лысак.

На видео с места происшествия видны горящие автомобиль и гаражи.

Один из очевидцев сообщил, что прилет пришелся по ресторану "Магеллан".

Напомним, 2 апреля Кривой Рог тоже оказался под ударом. Тогда тоже не обошлось без многочисленных жертв.

А вчера вечером была атака "Шахедов" на Харьков, в результате которой погибли пять человек.

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