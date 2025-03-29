Сегодня вечером Харьков подвергся атаке российских дронов-камикадзе. Взрывы прогремели в нескольких районах города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, кадры взрывов и разрушений публикуют местные телеграм-каналы.

По словам мэра, погибли два человека, 27 раненых, продолжается спасательная операция.

Среди повреждённых "Шахедами" объектов – торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение и офисное здание, а также автомобили.

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что войска РФ нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Повреждены здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома. Есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение.

Ранее появилось полное видео взрыва в Сумах 24 марта, где слышна мощная детонация.

Война в Украине продолжается 1130-й день. Последние новости с главными событиями 29 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ заявляет о взятии под контроль Гоголевки в Курской области. Неприятель продвинулся в районе Пантелеймоновки под Нью-Йорком, сообщает Deep State. Части россиян также прорвались к селу Екатериновка со стороны недавно захваченных Тернов. По данным DS, за последние три дня армия РФ вышла на пик наступательной активности с начала года.

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