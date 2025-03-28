Около 21:45 в Днепре прозвучали взрывы. Город оказался под атакой беспилотников. По первым сообщениям с места событий, результате удара пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, четырех раненых в результате атаки госпитализировали.

"Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома", - написал Лысак.

На местах работают спасатели. Также появились сообщения о погибшем и шестерых пострадавших. Среди них 27-летняя беременная женщина, у нее колото-рубленная рана, в то время как 69-летние мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии.

Согласно сообщению ОВА, в Днепре уже четверо погибших в результате атаки "Шахедов". Также говорится о 15 раненых, из которых трое в тяжелом состоянии.

В Сети появилось видео горящего корабля, который был установлен в качестве декорации на территории отельно-ресторанного комплекса "Бартоломео", по которому ударил "Шахед".