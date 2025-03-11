В РФ призывают ударить по Украине "Орешником" в ответ на ночной налет дронов на Подмосковье.

Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Судя по формулировке, такую инициативу озвучил журналист, а глава комитета по обороне ее поддержал.

"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним [запустить "Орешник"], лучше даже не один", - приводят его слова российские паблики.

Напомним, западные СМИ писали, что этой ночью Украина запустила по Москве рекордное число беспилотников перед встречей с американцами в Саудовской Аравии.

Как известно, 21 ноября 2024 года Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". Она ударила по Днепру.

В украинской военной разведке рассказали, что новая ракета способна лететь на 5000 км и могла быть запущена в серийное производство.

Между тем командующий Ракетными войсками спецназначения РФ Сергей Каракаев сказал, что комплекс "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы. А президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжит испытание "Орешника", в том числе в боевых условиях.