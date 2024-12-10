Достаточное количество ракетных комплексов "Орешник" отменяет необходимость применять ядерное оружие.

Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал Путин.

В связи с этим, по словам главы Кремля, Россия ведет себя довольно аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям.

"Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной, готовы все сделать для ее укрепления", - добавил он.

Ранее Путин отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов "Орешника", и сообщил, что Россия занялась серийным производством таких ракетных комплексов и планирует создать подобные системы.

Между тем Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами, который открывает возможность размещения "Орешника" в Беларуси.