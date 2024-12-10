Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость для России применять ядерное оружие
Достаточное количество ракетных комплексов "Орешник" отменяет необходимость применять ядерное оружие.
Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал Путин.
В связи с этим, по словам главы Кремля, Россия ведет себя довольно аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям.
"Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной, готовы все сделать для ее укрепления", - добавил он.
Ранее Путин отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов "Орешника", и сообщил, что Россия занялась серийным производством таких ракетных комплексов и планирует создать подобные системы.
Между тем Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами, который открывает возможность размещения "Орешника" в Беларуси.