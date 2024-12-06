Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами.

Об этом глава Кремля заявил во время заседания в Минске высшего госсовета Союзного государства.

"Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Белоруссии, на территории Республики Беларусь. Напомню, что возможности его использования в оборонительных целях в ответ на возможное нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности, чётко зафиксированы в утвержденном 19 ноября указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Эти вопросы мы постоянно согласовываем с руководством Белоруссии, с президентом Белоруссии", - сказал Путин.

Лукашенко попросил Путина разместить на территории Беларуси новые системы вооружений, включая "Орешник". Путин заявил, что это будет возможно во второй половине 2025 года: комплексы будут поступать одновременно на вооружение РФ и РБ.

Таким образом, в случае размещения они станут еще ближе к странам НАТО.

Лукашенко также сказал, что если Минск получит "Орешник", то должен иметь право сам определять цели.

Как мы писали, летом РФ разместила в РБ свое ядерное оружие.

Напомним, в конце ноября Россия ударила "Орешником" по Днепру в ответ на украинские удары по ее территории западными ракетами.