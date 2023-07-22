Американская разведка подтверждает, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси.

Об этом пишет CNN.

"Нет причин сомневаться в этом", - цитирует издание представителей разведсообщества.

По их словам, нет оснований сомневаться, "что они (россияне) добились определенных успехов" в передаче оружия.

Высокопоставленные чиновники США не верят, что Лукашенко будет иметь какой-либо контроль над арсеналом. Тактическое ядерное оружие, скорее всего, будет полностью контролироваться Россией.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что РФ не ведет подготовку к использованию ядерного оружия.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия может применить ядерное оружие, но не исключает подрыв Запорожской АЭС.

Также "Страна" писала, что в Европу прибыл самолёт ядерного мониторинга для контроля радиоактивных выбросов.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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