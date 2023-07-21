Центральное разведывательное управление США не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия в Украине в ближайшие дни и недели", - заявил Бернс.

Он добавил, что США "крайне пристально следят за этим".

По его мнению, "бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно".

Ранее в том же интервью Бернс сообщил, что ЦРУ заранее знало о подготовке куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мятежа в России.

Между тем в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Но, по словам Путина, Россия ядерное оружие в Украине применять не будет.

А в Пентагоне считают, что конфликт в Украине не представляет "экзистенциальной угрозы" для России и потому не дает ей оснований для применения ядерного оружия.