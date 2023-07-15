Группа членов Совета по внешней и оборонной политике России выступила с осуждением идеи о возможности нанесения превентивного ядерного удара, которую в течение последнего месяца неоднократно высказывал почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.

"Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их", - говорится в заявлении.

По мнению членов СВОП, надеяться на то, что получится управлять локальным ядерным конфликтом и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну безответственно.

"Такая война приведет к смерти десятков миллионов людей в разных странах и станет угрозой человечеству в целом", - заявляют авторы.

Заявление было опубликовано на сайте СВОП 13 июля. При этом подчёркивается, что оно "не является позицией совета, а отражает взгляды подписавших".

Свои подписи поставил 21 человек, в их числе - Алексей Арбатов, Георгий Бовт, Владимир Дворкин, Владимир Рубанов, Евгений Савостьянов, Игорь Юргенс и другие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Россия может применить ядерное оружие, но не исключает подрыв Запорожской АЭС. Однако бывший председатель госинспекции ядерного регулирования Алексей Толкачёв успокоил украинцев на счёт подрыва Запорожской АЭС. По его словам, взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЕР-100, что стоят на ЗАЭС, помещены в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона.