Аварии масштаба Чернобыля или Фукусимы на Запорожской АЭС не произойдёт.

Об этом написал в своём Фейсбуке бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачёв.

По его словам, взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЕР-100, что стоят на ЗАЭС, помещены в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона. На Чернобыльской АЭС таких защитных мер не было. Эта оболочка может выдержать падение лёгкого самолета, внутренний взрыв, любую аварию. Её можно разрушить только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого ещё потребуется повредить корпус самого реактора для того, чтоб произошёл выброс радиоактивных веществ.

Толкачёв утверждает, что серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно располагается в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры, по его словам, надёжные, но не рассчитаны на случай целенаправленной бомбардировки.

Но, даже в случае попадания боеприпаса, есть риск разгерметизации для нескольких контейнеров, а не всех сразу.

Напомним, в украинской армии было объявлено о подготовке российской провокации на территории Запорожской АЭС.

Перед этим Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.