В случае катастрофы на Запорожской АЭС никому не следует принимать йод.

Об этом заявил в видеообращении популярный украинский доктор Евгений Комаровский.

"Никому принимать препараты йода не следует. Точка", – сказал он.

Комаровский объяснил, что ядерные реакторы на ЗАЭС остановлены еще в сентябре 2022 года, а потому реакция деления урана не происходит.

Напомним, недавно доктор Комаровский делал похожее заявление, утверждая, что Киев не почувствует последствий от возможного теракта на Запорожской АЭС, а принимать йод нужно только в случае взрыва на работающем реакторе и после прямого указания властей.

Ранее украинцы бросились скупать в аптеках йод после заявления Владимира Зеленского о возможной подготовке россиянами теракта на ЗАЭС.

После этого в Государственном центре ядерной безопасности выпустили специальное сообщение, что причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет, а медики назвали побочные эффекты от передозировки препаратами йода, среди которых риск смерти.

Мы подробно анализировали, что стоит за аптечным ажиотажем и нужно ли вообще покупать и пить йод.