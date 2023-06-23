В Украине опубликована первая статистика по продажам препаратов йода в украинских аптеках после вчерашнего заявления Владимира Зеленского о возможной подготовке россиянами теракта на ЗАЭС.

Украинцы, услышав об этом, бросились пополнять домашние аптечки лекарствами с йодом. Чрезвычайного ажиотажа столичные фармацевты сначала не наблюдали, но рассказали, что спрос на эти специфические медикаменты все же активизировался.

К вечеру вчерашнего дня желающих запастись йодом заметно прибавилось. По данным исследовательской компании Proxima Research, в итоге продажи йодида калия (его считают главным препаратом от радиации) 22 июня выросли более чем на 80%. Еще больше взлетели продажи биологически активных добавок с йодом - на 1335%. С БАДами аптекари вообще поставили рекорд, хотя эти препараты, несмотря на наличие в их составе йода, от радиации вообще никак не спасают, а вот здоровью могут существенно навредить, тем более, что многие украинцы воспринимают добавки как "легкие" лекарства и считают, что их можно пить для профилактики, сказала нам глава профильного объединения "ФармРада" Елена Прудникова.

Минздрав уже выступил с пояснениями, какими могут быть последствия бесконтрольного употребления йода. Список побочек очень большой: от сыпи до летального исхода.

Но главное, даже если на ЗАЭС действительно произойдет ЧП, что приведет к повышению уровня радиации, йод будет бесполезным.

Как пояснили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, так как блоки ЗАЭС остановлены, в случае аварии не будет выброса ионов йода (а именно их помогает нейтрализовать йодид калия). То есть йодопрофилактика вообще не нужна.

"Так как все шесть блоков на ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, нет цепной реакции, в результате которой и вырабатываются ионы йода. А тот йод, который выработался ранее, когда блоки еще эксплуатировались, уже полностью нейтрализован. Поэтому от радиации, которая может повыситься в случае ЧП на Запорожской атомной, лекарств нет", — пояснил нам экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по ядерной безопасности Александр Купный.

Впрочем, как отмечают фармацевты, людей все эти аргументы пока не очень убедили, а ажиотаж продолжает раскручиваться.

"Еще один-два дня, и будет паника. Ее сейчас активно подпитывают некоторые недобросовестные сети, рассчитывая хорошо заработать на рекордных продажах", — говорит Прудникова.

"Возможен дефицит препаратов йода и рост цен. Ажиотаж провоцирует проблемы по всей товарной цепочке", — добавил руководитель Агенства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Разбирались, что стоит за аптечным ажиотажем и нужно ли вообще покупать и пить йод.

Скупают йодид калия и БАДы с йодом

По данным исследовательской компании Proxima Research, продажи препаратов йода к 23 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей в денежном эквиваленте на 81,5% - до более чем 3,5 млн гривен.

Для сравнения: еще 22 июня, то есть до того, как Зеленский выступил с заявлением о возможной подготовке Россией теракта на ЗАЭС, йодида калия продали менее чем на 1,5 млн гривен.

Но самый большой рекорд аптеки поставили по продажам биологических активных добавок, в составе которых есть йод. По данным исследователей, 23 июня их продажи взлетели на 1335% в денежном эквиваленте (почти до 2 млн гривен).

Насколько БАДы вообще помогают от радиации, отдельный вопрос. Вернемся к нему немного позже.

Почему люди кинулись скупать биологически активные добавки? Во-первых, йодид калия в таблетках, который считается главным препаратом от радиации, вчера был далеко не во всех аптеках. В большинстве сетей этот препарат предлагали только в форме глазных капель, а они от радиации никак не спасают.

Как пояснила нам Елена Прудникова, многие аптеки оказались просто неготовыми к ажиотажу и не держали у себя больших запасов таблетированного йодида калия, который не пользуется особым спросом, пока не начинается паника в связи с возможным "ядерным апокалипсисом".

"У поставщиков препарат есть, аптеки его просто не берут, и понадобится время для пополнения ассортимента", — сказала Прудникова.

С БАДами с йодом таких проблем нет. Их выбор в аптеках всегда довольно велик, посокльку такие добавки пьют люди с болезнями щитовидки, да и просто "для укрепления иммунитета". Поэтому те, кто не нашел йодида калия, брали БАДы с йодом.

Во-вторых, йодид калия - рецептурный препарат, и в связи с введением в Украине с 1 апреля нормы о продаже лекарств по рецептам купить его свободно можно далеко не везде, говорит Прудникова.

"По рецептам требование закона выполняют не все аптеки. Некоторые, как и раньше, продают без рецептов и антибиотики, и тот же йодид калия. Но многие все же просят рецепты, а их, понятно, большинство людей, которые побежали за йодом на волне паники, не имеют. Для БАДов никакие рецепты не нужны", — рассказывает Прудникова.

Отметим, что скупать препараты с йодом украинцы начали еще после взрыва дамбы Каховской ГЭС, когда эксперты заговорили о потенциальной угрозе для Запорожской атомной станции из-за падения уровня воды в пруде-охладителе. Например, 13 июня было зафиксировано увеличение продаж йодида калия почти на треть, а БАДов с йодом - на 12,3%. Но уже 18 июня рост продаж БАДов составил 226%, тогда как йодида калия - менее 20%.

Понятно, что ни в какое сравнение со вчерашними рекордами эта статистика не идет.

"Еще один-два дня, и будет паника. Со всеми вытекающими последствиями: дефицитом и ростом цен", — говорит Прудникова.

По ее словам, многие производители и аптечные сети уже "включили маркетинг".

"Поставщики отдают препараты с йодом даже со скидками, так как появился повод продать большие объемы. Готовится усиление рекламной поддержки и появление разного рода заказных блогов от "экспертов". То есть эту тему активно раскручивают", — отметила Прудникова.

Добавим, что на профильной площадке liki24 уже висит реклама "Калия йодида -125 - Дарница" со слоганом: "Защити щитовидную железу в случае радиоактивной угрозы".

Юрий Чертков не исключает, что по мере усиления ажиотажа возможен дефицит препаратов йода и рост цен, как это было прошлым летом, когда пошли разговоры о возможном применении Россией ядерного оружия. Напомним: йодид калия тогда подорожал почти вдвое, и ценники на него так и не опустились, даже когда паника улеглась.

Сегодня столичные фармацевты заметили еще большее увеличение спроса на препараты йода.

"Берут все, что есть с йодом. Йодид калия мы без рецепта не отпускаем, поэтому покупают безрецептурные биологически активные добавки с содержанием йода и просто йод, бетадин, люголь. Люди говорят, что в случае чего будут эти средства в молоко добавлять, делать коктейль от радиации", — говорит нам фармацевт "Аптеки доброго дня" в пригороде Киева.

В "Аптеке низких цен" на Оболони нам сказали, что йодида калия нет, его заказали, но поставка будет с понедельника. Похожая ситуация во многих сетях.

Побочка от йода и ловушка с БАДами

Если тот же йодид калия люди покупают про запас, то в случае с БАДами многие начинают "лечиться" тут же - то есть принимают препарат для профилактики.

Минздрав объяснил, чем грозит бесконтрольное потребление йодида калия. Но в принципе указанные им побочные эффекты характерны и для других препаратов с йодом, в том числе для БАДов. Правда, она может быть менее выраженной, говорит Прудникова.

О каких последствиях предупреждает МОЗ?

Список подобных явлений довольно широк:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с частичной потерей вкуса, сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея);

серьезные аллергические реакции (лихорадка и боли в суставах; отек частей тела, лица, губ, языка, горла, рук или ног; проблемы с дыханием, речью или глотанием; хрипы или одышка);

расстройства сердечно-сосудистой системы (нарушения сердечного ритма, тахикардия);

расстройства нервной системы (возбуждение, дрожание, тремор рук);

зоб - увеличение размеров щитовидной железы;

потеря массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чреватое снижением частоты пульса и артериального давления;

риск смерти.

"От БАДов побочка также может быть очень серьезной. К тому же с биологически активными добавками в Украине существует огромная проблема: закон о них так и не приняли, и многие производители регистрируют в качестве БАДов препараты, которые, по сути, являются лекарственными средствами. Дело в том, что процесс регистрации биологических активных добавок намного проще, чем лекарств, и этим активно пользуются. Но по содержанию того же йода некоторые БАДы зашкаливают. В то же время люди воспринимают биологически активные добавки как нечто несерьезное, не лекарства, и считают, что пить их можно просто так и для профилактики. А так как сроки употребления классических БАДов обычно довольно большие (чтобы они подействовали, нужен накопительный эффект), то некоторые украинцы начинают принимать их уже сейчас, для профилактики. Это может обернуться огромными проблемами со здоровьем. Йод, если его не назначил врач, пить просто так категорически нельзя", — пояснила нам Елена Прудникова.

"Даже в небольших "терапевтических" дозах в йоде могут нуждаться разве что дети и беременные. Остальным он не нужен", - добавил Чертков.

В отличие от того же йодида калия, БАДы с йодом никак не помогают от радиации. Да и применение йодида калия с этой целью ограничено.

Нужна всего одна таблетка в первые часы после выброса радиации. И то людям до 40 лет. Людям старше пить йодид калия даже при повышении радиации нет смысла, так как щитовидка в таком возрасте уже перестает накапливать радиоактивный йод. А вот побочка от препаратов йода может быть более серьезней, чем у тех, кто моложе 40 лет.

Нужно ли вообще принимать препараты йода, даже если допустить худшее - возможную аварию на ЗАЭС и выброс радиации?

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности дал пояснения на этот счет. Как утверждают в ведомстве, ни один сценарий с ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.

"Йодная профилактика — это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для того, чтобы предотвратить накопление ею радиоактивного изотопа йода и облучение. Радиоактивный йод образуется только при условии работы энергоблоков на мощности. То есть когда энергоблок АЭС генерирует электроэнергию. Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в режим остановки в сентябре 2022 года. А это означает, что энергоблоки ЗАЭС находятся в остановке минимум 9 месяцев и не генерируют электроэнергию все это время. Самый большой период полураспада, когда количество активных веществ уменьшается вдвое, из изотопов йода имеет йод I-113, и он составляет около восьми суток. Это, в свою очередь, означает, что с момента остановки энергоблоков прошло минимум 34 периода полураспада данного изотопа йода. То есть его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз в сравнении с сентябрем 2022 года. Таким образом, йодопрофилактика имеет смысл только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет", — заверяют в центре.

Об этом же говорит и Александр Купный.

"Даже в случае худшего сценария, когда произойдет разрушение ТВЭЛ и выброс радиации, там не будет йода. В течение 85 дней после остановки блока он полностью нейтрализуется. Препараты йода, тот же йодид калия, направлены исключительно на выведение радиоактивного йода, против других веществ они не работают. И в целом от них нет лекарственных средств, которые продаются в аптечной рознице", — говорит Купный.