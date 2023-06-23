Уровень воды в канале Запорожской ТЭС остается стабильным и уже не зависит от уровня воды в Каховском водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в своем Telegram-канале

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд Запорожской АЭС, – на уровне 11,15 метров. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 23 июня было зафиксировано незначительное понижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС – он составляет 16,60 метров. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, Каховское водохранилище настолько обмелело, что вода из него не попадает в четыре сети оросительных каналов.

Ранее мы публиковали спутниковые снимки, показывающие масштаб обмеления Каховского водохранилища у Запорожской АЭС.

Тем временем в Украине планируют провести учения на случай теракта на Запорожской АЭС.