МАГАТЭ не подтвердило информацию о заминировании пруда-охладителя ЗАЭС, о чем позавчера заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

При этом Агентство подтверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри, "которые, как объяснили сотрудники службы безопасности станции, предназначались для оборонительных целей". Однако, по словам главы агентства Рафаэля Гросси, хотя наличие таких мин не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности АЭС не нарушены.

Также Гросси сказал, что ЗАЭС планирует возобновить откачку воды, которая все еще остается доступной в пруду.

Находясь с визитом на станции, эксперты Агентства выяснили, что пополнение брызгальных бассейнов ЗАЭС осуществляется также за счет откачки воды из дренажной системы.

В организации заявили, что сейчас ЗАЭС готовится пополнить напорный канал Запорожской ТЭС либо путем откачки воды из входного канала ЗТЭС, либо из водоема в порту ЗАЭС, который был создан несколько месяцев назад путем углубления дна порта, чтобы обеспечить сохранение некоторого количества воды на случай, если уровень воды в водохранилище упадет ниже приемлемого уровня.

Это даст ЗАЭС больше времени до того, как может потребоваться использование пруда-охладителя.

Сегодня Владимир Зеленский вслед за Будановым тоже заявил, что СБУ получила информацию о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС.

В РФ это отрицают. С опровержением выступил спикер президента РФ Дмитрий Песков.