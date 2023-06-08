По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, если уровень воды в Каховском водохранилище опустится ниже 12,7 метров, то ЗАЭС не сможет скачивать из него воду.

Об этом он сказал в комментарии Sky News.

"Уровень воды в Каховском водохранилище уже снизился примерно на 2,8 метра после прорыва дамбы утром во вторник и достиг 14,03 метра 7 июня в 18:00 по местному времени", – заявил Гросси.

Если уровень опустится ниже 12,7 метров, то ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема на площадку. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предположить, когда это произойдет. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней, предполагают в МАГАТЭ.

Готовясь к такому сценарию, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы воды – включая большой пруд-охладитель рядом со станцией, а также меньшие пруды-охладители и близлежащие каналы – путем закачки воды из Каховского водохранилища, пока она это еще возможно.

Когда они заполнятся, этих источников воды будет достаточно для обеспечения станции водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев, считают в МАГАТЭ.

"Несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов", - сказал Гросси.

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Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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