Первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк заявил, что ситуация на ЗАЭС в любой момент может выйти из-под контроля и стать критической.

Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".

Самойдюк призвал жителей Энергодара быть готовыми к быстрой эвакуации.

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные - Ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов - на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", - сказал Самойдюк.

На заявление Самойдюка отреагировал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, который призвал жителей региона "сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации".

"Ситуация на Запорожской АЭС контролируется, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня. Специалистами разработан перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы обеспечить безопасность станции", – сообщил Малашко в своем телеграм-канале.

При этом МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, о чем заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет", - сказал он.

Также Гросси сообщил, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5-7 см в час. По словам гендиректора агентства, воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит на месяц.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ на следующей неделе усилит свою миссию на захваченной Запорожской АЭС после разрушения каховской плотины.

Сегодня The New York Times приводила мнения экспертов, согласно которым Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

Украина уже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Страна" анализировала, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.