Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на ЗАЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Началось заседание совета управляющих МАГАТЭ в связи с ситуацией на Херсонщине.

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС. А в "Укргидроэнерго" сообщили, что россияне взорвали машинный зал внутри Каховской ГЭС, поэтому станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.