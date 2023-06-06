В Днепре и Запорожье - выше по течению Каховской ГЭС - вода продолжает отступать из Днепра.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Уровень воды упал уже примерно на 10 метров. В сети появляются соответствующие видео.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начал прибывать в отдельных районах.

Из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов. Спасатели не могут добраться до некоторых затопленных населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы эвакуировать людей.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован этим и назвал подрыв военным преступлением.

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