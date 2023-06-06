Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС, вода уже подошла к жилым массивам.

"К сожалению, город начало затапливать. На данный момент вода уже подошла к жилым домам, может уже на проспекте Днепровском и возможно подвальная часть уже затапливается. Это первая улица, которая ближе всего к Днепру, в городе большинство улиц расположены параллельно Днепру.

В первые часы были затоплена парковая территория, которая находится между проспектом Днепровским и Днепром: яхт-клуб, зона отдыха, детские площадки, наш парк культуры, 12 гектар спортивного комплекса. Зоопарк "Казкова Діброва" один из первых попал под затопление, мне тяжело сказать, какая судьба животных, которые там были. Потому что россияне не разрешали, чтобы сотрудники приходили туда ночью. Утром сотрудники пришли, но не смогли зайти, потому что там вода", - говорит мэр Новой Каховки.

Владимир Коваленко также опасается, что населенные пункты сельской местности, которые находятся вниз от города по Днепру, также будут сильно затоплены.

"Боюсь, что там будет затоплено слишком много территории", - говорит Коваленко.

В сети публикуют видео затопленной площади в Новой Каховке перед домом культуры, там уже плавают лебеди.

Подробно ситуацию с подрывом дамбы мы анализировали в отельном материале.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.