"Укрзализныця" сообщила, что помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва Каховской ГЭС.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

В зонах подтопления после прорыва Каховской ГЭС проживают около 16 тысяч человек. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

По состоянию на 07:30 было известно о том, что полностью или частично затоплены: Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

Оттуда уже организована эвакуация жителей в Херсон, откуда они поедут через Николаев на Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах.

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