Анализируем итоги 467-го дня войны в Украине.

Сегодня главная новость - активные атакующие действия ВСУ сразу по нескольким направлениям. Активизация фронта началась 4 июня - то есть ровно в тот временной промежуток, о котором на прошлой неделе писала "Страна" в статье "Ключевые дни июня".

Контрнаступление ВСУ началось?

Второй день подряд россияне сообщают о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области.

Вчера, как мы уже рассказывали, говорилось о боях западнее Великой Новоселки, у границы Донецкой и Запорожской областей. Это зона так называемого Времьевского выступа. Также сообщалось о боях в районе Угледара.

Ближе к ночи итог этим сообщениям подвело минобороны РФ. По его заявлению, Украина предприняла "безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении", в которой было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Бои, судя по официальным данным РФ, шли в районе Нескучного (Донецкая) и Новодаровки (Запорожская область). Минобороны России утверждает, что атака не удалась, и к утру 5 июня ВСУ отошли на исходные позиции.

Российские телеграм-каналы, анализируя итоги боев 4 июня, говорят о том, что украинские силы смогли взять Новодаровку, но потом россияне ее отбили.

Утром понедельника россияне заявили о новых атаках ВСУ - уже восточнее Великой Новоселки, с другой стороны Времьевского выступа. А именно - в районе Новодонецкого.

По одним данным, украинские силы смогли закрепиться на окраинах села, по другим - контролируют до половины населенного пункта, по третьим - заняли его весь. В российских пабликах пишут о том, что в атаке приняли участие "Леопарды".

Минобороны России через несколько часов также выпустило официальный комментарий. Там заявлялось, что Украина атаковала не только в Новодонецком, но и южнее Великой Новоселки - в районе совхоза "Октябрь" (судя по всему, речь о переименовенном Благодатном).

Там ВСУ, по данным российского командования, ввели бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Бои там продолжаются, судя по ремарке МО РФ о том, что наступление "успешно сдерживается".

Командиры "ДНР" на местах признаются, что "ситуация тяжелая". "Противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия", - сообщил Ходаковский.

Российские телеграм-каналы заявляют, что атаки идут также у Сторожевого, возобновились - у Новодаровки и Ровнополя.

Украинские комментарии по теме сперва были скупыми либо отсутствовали. С утра управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что Россия запустила кампанию с фейками о начале украинского контрнаступления. Сообщалось, что готовятся к публикации кадры с горящей украинской техникой и пленными.

Но после замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина на некоторых направлениях переходит к наступательным действиям. При этом события на юге она прокомментировала без особых подробностей, но проводила мысль, что там ничего особого не происходит: "На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения".

Куда больше внимания Маляр уделила Бахмутскому направлению. "Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции", - заявила она. Также чиновница опубликовала карту с Бахмутом, которые обведен красным кружком - видимо, намек на планы окружить город.

По ее словам, ВСУ продвинулись в районе сел:

– Орехово-Васильевка, Прасковьевка – на 200-1600 м (это к северу от Бахмута),

– Ивановское, Клещеевка – на 100-700 м (это к юго-западу от Бахмута).

Подтвердили возобновление наступлений под Бахмутом и в "Азове". "Сегодня наша 3 ОШБр возобновила движение вперед под Бахмутом. Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции", - написал "азовец" Максим Жорин.

Отметим, что накануне сегодня куратор "Вагнера" Пригожин заявил, что ВСУ вошли в Берховку на северо-западе от Бахмута. По его словам, часть территории этого населённого пункта уже контролирует украинская армия.

Село было захвачено "вагнеровцами" в феврале. Таким образом они перерезали прямую дорогу из Бахмута в Славянск. А в мае, после контрудара украинской армии на флангах, россияне отошли к Берховскому водохранилищу - "с целью повышения устойчивости обороны", как заявили в минобороны РФ. Этот водоем находится южнее Берховки.

Но, отметим, Украина о Берховке ничего пока не заявляла. В "ДНР" при этом говорят, что ситуация на флангах под Бахмутом "остается очень тяжелой".

Но в целом Украина большого наступления, о котором заявляют россияне, не подтверждает, а некоторые представители украинской власти прямо опровергают.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне "отражают" наступление, которого нет.

"Москва уже активно участвует в отражении глобального наступления, которого еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом", - сказал Подоляк.

О том же пишут и ряд украинских военных телеграм-каналов, заявляя, что "россияне сами выдумывают наступление, чтоб потом его героически отразить".

Впрочем, учитывая хаос и анархию, которые в последнее время воцарились в российских военных телеграм-каналах, крайне маловероятно, что командование армии РФ может там осуществлять столь масштабную кампанию по дезинформации.

Судя по всему, наступательные действия на южном направлении действительно имеют место быть. Причем довольно масштабные, но Украина пока не хочет говорить, что началось контрнаступление - видимо, желая сперва посмотреть на результат своих действий. Но, вероятно, заявит об этом, если будут освобождены значительные территории или крупные населенные пункты.

Что означают атаки Украины?

На Западе считают, что Украина пока не наступает всерьез, а проводит разведку боем - пусть и более крупную, чем обычно. Об этом сегодня со ссылкой на мнение американских военных написала New York Times.

Но налицо явная активизация линии фронта. Напомним, "Страна" уже писала о том, что наиболее вероятное время такой активизации - первые числа июня, что связано с планами "Вагнера" уйти из Бахмута в этот временной промежуток, что создавало бы сразу несколько проблем для российского командования, связанных с необходимостью переброски туда резервов для затыкания дыры на фронте (о "Вагнере", Пригожине и о том, чем они сейчас заняты в районе Бахмута, мы расскажем подробнее чуть ниже).

Сейчас фронт начал двигаться сразу на двух участках - под Бахмутом и Великой Новоселкой. Последнее направление имеет к тому же стратегический характер, поскольку находится в относительной близости от сухопутного коридора в Крым, удерживаемого Россией (в пределах 90 километров).

Впрочем, опять же, звучат разные мнения по поводу того, здесь ли будет направление главного удара ВСУ. И не являются ли нынешние бои около Бахмута отвлекающим маневром.

Здесь интересен факт, что украинское командование больше медийного внимания уделяет Бахмуту, показывая намерения его окружить. А южное направление "окружая" молчанием. При этом, судя по риторике россиян, наиболее чувствительные удары они получают как раз на юге. Возможно, это и есть информационная стратегия украинского командования.

Нельзя также не обратить внимание, что одновременно резко активизировался белгородский участок, который имеет, судя по всему, не столько военное, сколько психологическое значение (подорвать доверие общества к российской власти и заставить ее перебрасывать туда крупные резервы). Что наталкивает на мысль о неких синхронизированных действиях сразу по ряду направлений, призванных дезориентировать противника и деморализовать его.

О том, что деморализация российской армии и общества - одна из главных украинских стратегий этой войны, "Страна" уже рассказывала. Сегодня на этот счет поступили очередные комментарии от украинских спикеров.

"Главная мудрость – это убедить врага в том, что он уже проиграл. Потому что победа или поражение сначала рождаются в голове", - написал с утра в телеграме глава Офиса президента Андрей Ермак. Это заявление, судя по времени публикации, явно ложилось в контекст активизации фронта.

Детальнее эту мысль развил сегодня бывший советник Ермака Арестович.

По его словам, "от беспилотников на большей территории европейской части РФ, прилётов ракет дальнего действия в тыл, снабжения украинской армии союзниками и вот-вот начинающегося контрнаступления - у интересующихся российских граждан, военных и военного руководства РФ начинается информационный и эмоциональный перегруз".

"Когда психологический разогрев достигнет определенного результата, а на земле будут закончены все приготовления, тогда всё и начнётся", - добавил он.

"Вагнер" пленил российского подполковника

Вопрос о деморализации российской армии и общества напрямую связан и с возрастающей и становящейся все более радикальной активностью Евгения Пригожина.

Вчера поздно вечером она перешла на принципиально новый уровень.

Пригожин сообщил о боестолкновении ЧВК с подразделениями российской регулярной армии, которые, по утверждению Пригожина и "вагнеровцев" минировали пути их отхода из города, а когда они начали их разминировать, то открыли по ним огонь.

А вскоре Пригожин показал видео с "взятым в плен" вагнеровцами командиром 72-й бригады армии РФ Романом Винивитиным (так мужчина представляется на видео).

Он заявляет, что вел обстрел вагнеровцев, а также разоружил одно из подразделений ЧВК «из чувства личной неприязни» и пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

И видео, и сама ситуация предельно странная. «Вагнеровцы» задержали одного из высших офицеров российской армии. При этом, если верить его словам, он не только обстрелял подразделение ЧВК, но и, за день до того, разоружил «вагнеровцев», ранее еще и минировал пути их отхода. То есть, на протяжении нескольких дней предпринял целый комплекс действий против ЧВК, что вряд ли можно объяснить случайностью или же «личной неприязнью в состоянии алкогольного опьянения».

Объяснений этому может быть два.

Первое - история с обстрелом и минированием выдумана Пригожиным. Комбрига схватили «вагнеровцы» и заставили «дать показания» на видео в рамках борьбы ЧВК с минобороны РФ (на лице Винивитина видны следы побоев).

Второе - подразделениям российской армии дан приказ препятствовать выходу «вагнеровцев» из Бахмута. Напомним, что о «ротации» (замена подразделений ЧВК на регулярную российскую армию) в этом городе говорит только Пригожин, а также представители Украины и Запада.

Минобороны РФ ротации официально не подтверждало.

А ранее (в начале мая) Пригожин заявлял, что ему пригрозили обвинением в «измене Родине», если он покинет позиции в Бахмуте без приказа.

Не исключено, что сейчас минобороны РФ пытается эти угрозы реализовать.

Впрочем, это пока всего лишь предположения. Но обращает на себя внимание, что ни минобороны РФ, ни российская власть в целом не комментируют никак ситуацию с постоянными наездами Пригожина на командование армии России, а также на захват офицера российской армии. Никто не пытается привлечь за это Пригожина и "вагнеровцев" к ответу, возбудить уголовное дело. Власти делают вид, что вообще ничего не происходит.

Поэтому ситуация в Бахмуте сейчас предельно непонятная - выведен ли оттуда "Вагнер"? Зашли ли туда российские регулярные войска? На фоне этой неопределенности, возможно, украинские войска и добиваются успеха, что уже использует Пригожина для новой порции критики минобороны РФ. При том, что самого Пригожина за то, что он с ЧВК фактически бросил фронт (или, как минимум, объявил о таком намерении) создав большие проблемы для всей российской системы обороны, никто не критикует и ни в чем не обвиняет.

Отдельно продолжает развиваться сюжет с контактами между Пригожиным и воюющими на стороне Украины подразделениями россиян - "Русский добровольческий корпус" и Легион «Свобода России».

Вчера Пригожин внезапно согласился встретиться с ними, чтоб забрать российских пленных. А сегодня легион "Свобода России" обратится к Пригожину с предложением обменять захваченного "вагнеровцами" российского подполковника, на российских военных, взятых в плен в ходе рейдов в Белгородскую область.

Представитель ЛСР с позывным "Цезарь" подчеркнуто уважительно обращается к «Евгению Викторовичу Пригожину», заявляя, что с ним «можно говорить и договариваться».

Пригожин ответил отказом, сказав, что никого из русских в обмен на русских отдавать не готов.

Но при этом дал понять, что попытается забрать пленных без обмена.

"Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем", - заявил Пригожин.

В России уже возникла версия, что Пригожин с одной стороны, и РДК и Легион с другой играют в некую согласовано друг с другом игру, фактически давая пасы друг другу.

"Похоже у нас на глазах сформировался интернационал наемников. Или профсоюз наемников. Или пиар-агентство "Ты мне, я тебе". Разобраться в этом уму непостижимом явлении - вот актуальный вызов для настоящих политологов", - написал российский политолог Сергей Старовойтов.

Стоит также отметить, что кураторами РДК и Легиона считается украинское Главное управление разведки, с которым, по данным западных СМИ поддерживает контакт и Пригожин.

В целом, ситуация с Пригожиным и его все более масштабной информационно-политической активностью остается одним из главных факторов угрозы внутренней дестабилизации в РФ и подрыва боевого духа и дисциплины в российской армии.

И именно так это воспринимают в Украине, возлагая на эти процессы большие надежды. Историю с задержанным российским подполковником, украинские СМИ и телеграмм-каналы подавали как "начало гражданской войны в РФ".

Впрочем, насколько в реальности ожидания деморализации российской армии и общества оправдаются - вопрос открытый. Насколько всё это повлияет на способность РФ продолжать войну - покажут лишь реальные боевые действия.

В США вновь говорят о "корейском сценарии"

В США вновь заговорили о необходимости вырабатывать параметры прекращения войны в Украине.

Вашингтону пора определить свое видение того, как должна закончиться война в Украине, пишет старший научный сотрудник известного американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап в своей статье для Foreign Affairs.

Он считает, что ни одна из сторон не сможет добиться полной победы и контроля над желаемыми территориями в ближайшие годы, но при этом обе армии смогут продолжать наносить удары по неподконтрольной им территории. Таким образом война может стать "опустошительным многолетним конфликтом, который не приведет к окончательному результату".

Поэтому Чарап призывает США и Запад сделать выбор долгосрочной стратегии: начать переговоры о завершении войны сейчас или через годы. Через годы, по его мнению, основы конфликта останутся теми же, но будет потеряно много ресурсов и людей.

Чарап допускает, что контрнаступление ВСУ "принесет значимые результаты". Но даже тогда не приведет к "решающему в военном отношении результату" и даже "крупное перемещение линии фронта не обязательно положит конец конфликту". Он считает, что даже полное изгнание российских войск за пределы Украины не обязательно приведет к окончанию войны. Наоборот, Путин может объявить очередной раунд мобилизации, усилить бомбардировку украинских городов или просто удержать оборону, убежденный, что время работает на него и против Украины.

Но и для России даже применение ядерного оружия не сулит победы. Как и возможность захватить желаемую территорию военным путем, в которую Чарап не верит.

Таким образом он предполагает, что конфликт рискует затянуться на многие годы, что приведет к бюджетным проблемам западных стран и к глобальным экономическим последствиям. Россия также будет ослаблена, но "эта польза не перевешивает затраты".

Украине при этом будет трудно восстановить экономику - в условиях заблокированных портов, закрытого воздушного пространства, обстрелов городов, мобилизации и беженцев.

"Поскольку переговоры потребуются, а о полном урегулировании не может быть и речи, наиболее вероятным исходом является соглашение о перемирии. Перемирие — по сути, долгосрочное соглашение о прекращении огня, которое не устраняет политические разногласия, — положит конец горячей войне между Россией и Украиной, но не их более широкому конфликту", - прогнозирует аналитик.

И приводит в пример известную аналогию - корейское соглашение 1953 года.

При этом он считает, что можно начинать подготовку к переговорам, не дожидаясь завершения боевых действий и не прекращая военную помощь Киеву. То есть оказывать дипломатическое давление параллельно с нанесением военных ударов.

Он считает, что на выработку дипломатической стратегии Украине и Западу могут потребоваться месяцы, но налаживать дипломатический канал призывает уже сейчас.

Чарап констатирует, что Украина должна будет получить от Запада некие гарантии безопасности, чтобы РФ опять не вторглась. Но вступление в НАТО, по его мнению, сделает непривлекательным заключение мира для России и она решит продолжать войну.

В качестве возможной модели он называет уже упомянутую в СМИ "израильскую модель", когда США оказывают максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.

По его мнению, такой договор дал бы Украине не только "повышенное чувство безопасности", но и стимулировал бы частные инвестиции. А Кремль заставило бы серьезно задуматься, прежде чем нападать снова.

После этого Украина будет нуждаться в постоянной помощи и восстановлении, а России предлагается дать возможность получить более привлекательный вариант мира через ослабление санкций при выполнении определенных условий. А также предлагается запустить обсуждение более широкой модели европейской безопасности.