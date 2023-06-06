Утром 6 июня в херсонском районе Корабел из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС отключили свет и скоро прекратят подачу газа.

Об этом сообщили местные власти.

Этот район находится в рискованной зоне и уже затапливается после разрушения Каховской ГЭС.

Появились кадры подтопления прибрежных территорий в Херсоне после ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

Также появились видео, как в Херсоне вода течет по району Остров. Вместе с водой на улицы вышли бобры.

Тем временем в Каховском водохранилище падает уровень воды. Он понижается примерно на 15 сантиметров в час, сообщают власти.

"Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды", - призвал глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Тем временем, выше по течению Днепра, в Запорожской области, уровень воды падает. Вода стремительно уходит в низовья Днепра через разрушенную сегодня дамбу Каховской ГЭС.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начал прибывать в отдельных районах.