Во вторник, 6 июня, в Украине продолжается 468-й день войны с Россией.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

6 июня

09.15 Еще информация после подрыва ГЭС по состоянию на 07:30 от губернатора Проскудина:

Полностью или частично затоплены: Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

Оттуда уже организована эвакуация жителей в Херсон, откуда они поедут через Николаев на Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

09.08 В Киевской области разбираются с последствиями ночных воздушных атак.

"В результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области.

Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевшие отсутствуют", - сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

09.05 Около 16 тысяч человек проживают в зонах подтопления после прорыва Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

08.38 В Херсоне вода течет по району Остров. Вместе с водой появились бобры.

08.35 Пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается к 11 часам по Киеву.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

По его словам, вода прошла через дамбу уже "половину пути".

08.25 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. Ночью РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки враг применил 35 крылатых ракет. Однако все они были уничтожены в воздухе.

2. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО. Есть разрушения и погибшие.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло более 40 боевых столкновений.

4. На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении - в направлении Ивановского.

На Авдеевском направлении - в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское. На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел.

08.20 В херсонском районе Корабел отключили свет и скоро прекратят подачу газа, сообщили местные власти.

08.15 Назначенные Россией "власти Новой Каховки" говорят о том, что разрушена только верхняя часть дамбы Каховской ГЭС - так называемые шандоры или задвижки.

Основная же часть плотины невредима.

08.10 Еще кадры разрушенной дамбы Каховской ГЭС - в том числе спутниковые снимки.

08.00 Зеленский из-за подрыва Каховской ГЭС собирает заседание СНБО, сообщил секретарь Совбеза Данилов.

07.50 Тем временем в Каховском водохранилище падает уровень воды.

Он понижается примерно на 15 сантиметров в час, сообщают власти.

"Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды", - призвал глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Вода из Каховского водохранилища уходит в сторону Херсонской области, где ночью была разрушена дамба Каховской ГЭС.

07.45 Еще видео, снятое прямо на Каховской ГЭС после разрушения.

Вода идет прямо через станцию. Авторы видео опасаются, что все постройки скоро смоет.

07.40 Уровень воды сейчас на одной из набережных в Херсоне.

Местные жители пишут в соцсетях, что вода поднимается постепенно. И что не вся дамба Каховской ГЭС разрушена - подводная часть осталась, и это не позволяет затоплению идти лавинообразно.

07.35 Вероятная зона затопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Под угрозой как Херсон, так и города на левом берегу - Алешки и Голая Пристань.

07.31 В МВД Украины назвали потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра после разрушения Каховской ГЭС.

Это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

- выключить все электроприборы

- взять документы и вещи первой необходимости

- позаботиться о близких и домашних любимцах

- следовать инструкциям спасателей и полицейских

07.22 Через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, начинается эвакуация из угрожаемых районов. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.

07.15 Ночью снова была ракетная атака по Украине.

Воздушные силы ВСУ заявляют, что были сбиты все запущенные ракеты - 35 единиц.

Обстрел вёлся крылатыми ракетами воздушного базирования.

Большинство из них летели на столицу, там было сбито порядка 20 ракет, сообщили в городской военной администрации.

Обломки одной из ракет упали на проезжую часть в Деснянском районе Киева. Пострадавших нет.

07.10 Россияне взорвали Каховскую ГЭС, сообщает оперативное командование "Юг".

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления", - говорится в сообщении.

07.00 Ночью была очередная воздушная атака РФ на Киев.