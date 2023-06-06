Во вторник, 6 июня, появились кадры подтопления прибрежных территорий в Херсоне после взрыва на Каховской гидроэлектростанции.

Местные жители пишут в соцсетях, что вода поднимается постепенно. И что не вся дамба Каховской ГЭС разрушена - подводная часть осталась, и это не позволяет затоплению идти лавинообразно.

На видео видно как поднялся уровень воды на одной из набережных в Херсоне после взрыва на Каховской ГЭС.

А на видео, которое снято прямо на Каховской ГЭС после разрушения, видно как вода идет прямо через станцию. Авторы видео опасаются, что все постройки скоро смоет.

Также появилось панорамное видео на разрушенную Каховскую ГЭС, через которую в низовья Днепра поступает все больше воды.

А вот кадры разрушенной дамбы Каховской ГЭС - в том числе спутниковые снимки.

Еще видео подтопления прибрежных территорий в Херсоне после взрыва дамбы.

Напомним, губернатор Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Сейчас начинается эвакуация из угрожаемых районов.

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