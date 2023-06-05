В Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Как рассказал Синегубов, в области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации.

Между тем руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заверил. что угрозы для жителей Купянского района нет.

"В настоящее время устанавливают степень повреждения, но направление ветра в настоящее время в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме".

Ранее мы сообщали, что Россия нанесла удары по Балаклее в Харьковской области. Вследствие атаки один человек погиб, девять были ранены.

Синегубов сегодня заявил, что в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию детей и пенсионеров из приграничных населенных пунктов из-за увеличения интенсивности российских обстрелов.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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