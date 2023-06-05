Россия нанесла удары по Балаклее в Харьковской области.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Харьковской городской военной администрации Олег Синегубов.

"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и восьми раненых. На местах работают все профильные службы", - написал Синегубов.

Позже Синегубов добавил, что по предварительным данным, по Балаклее ударили из РСЗО "Смерч". По его словам, россияне ударили по частному сектору.

А медики экстренной помощи уточнили, что сейчас уже девять раненых вследствие удара, из них трое в тяжелом состоянии.

Ранее Синегубов заявил, что в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию детей и пенсионеров из приграничных населенных пунктов из-за увеличения интенсивности российских обстрелов.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.