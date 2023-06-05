В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию детей и пенсионеров из приграничных населенных пунктов из-за увеличения интенсивности российских обстрелов.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"За последние сутки было обстреляно 26 населенных пунктов. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации для детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается", - сказал Синегубов.

За минувшие сутки от обстрелов в регионе погибли два человека, ранены трое.

За последние дни в числе попавших под обстрелы населённых пунктов не раз оказывались прифронтовые села Харьковской области.

Ранее в ещё семи населенных пунктах Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.

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