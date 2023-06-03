В субботу, 3 июня, в результате вражеского минометного обстрела села Ивашки Харьковской области погиб мужчина 1956 года рождения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Обстрел длился полтора часа. В результате повреждены двухэтажный многоквартирный дом, частный дом и сарай. Значительно повреждены ферма и хозяйственные постройки местного предприятия", - написал он.

За сутки массированному обстрелу со стороны РФ подверглись населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. Противник использовал минометы и управляемые авиабомбы, нанося серьезный ущерб мирному населению и инфраструктуре.

Также за прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района было повреждено два частных дома, возник пожар. В селе Александровка Богодуховского района был разрушен дом в результате обстрелов оккупантов.

В пгт Ковшаровка Купянского района жилой дом получил повреждения после удара управляемыми авиабомбами. В результате инцидента два человека погибли - мужчина в возрасте 61 года и женщина в возрасте 45 лет. Также пострадали три пожилые женщины и трехлетний мальчик.

Пгт Двулетняя Купянского района также пострадал от танковых обстрелов, в результате которых были ранены мужчина и женщина в возрасте 70 и 73 лет.

В окрестностях сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района произошел взрыв автомобиля с семьей, состоящей из трех детей и родителей. В результате инцидента одна женщина, 37 лет, погибла, мужчина, 36 лет, получил ранение, а две девочки в возрасте 12 и 15 лет и мальчик в возрасте 12 лет были ранены. Состояние мальчика тяжелое.

Вечером 2 июня около 18:10 возле с. Сулиговка Изюмского района в лесу, на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина 40 лет. От полученных травм он погиб на месте.

Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 97 взрывоопасных предметов.

Ранее в Харькове два курсанта погибли, разбирая боеприпас по приказу руководителя.

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