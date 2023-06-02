В Харьковских военкоматах есть запрос на переводчиков, чтобы они работали с иностранной техникой и западными инструкторами.

Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап на брифинге, пишут местные издания.

По его словам, в связи с западными поставками у ВСУ возник спрос на бойцов, владеющих английским, немецким и французским языками.

Раз в месяц таких людей отбирают из мобилизованных и отправляют сначала на общую подготовку, а затем на полигоны обучаться работе с иностранными танками и гаубицами.

Добровольцами также готовы мобилизовать женщин.

"Если у женщины есть желание, определенный военный опыт или соответствующие профессиональные способности и она обращается к нам - мы рассматриваем ее кандидатуру и при необходимости принимаем решение о ее вступлении в ряды защитников", - сказал Владимир Арап.

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