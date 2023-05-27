В Германии украинские военные начали обучение на танках Abrams - The New York Times
Первая группа украинских военных в Германии приступила к обучению управлению американскими танками M1 Abrams.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.
"Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - пишет издание.
В пятницу порядка 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Остальные 200 человек начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.
Напомним, в середине мая Пентагон доставил в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.
Ранее издание Bloomberg сообщало, сколько танков и БМП Украина получила от Запада.
Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.