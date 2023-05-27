Первая группа украинских военных в Германии приступила к обучению управлению американскими танками M1 Abrams.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.

"Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - пишет издание.

В пятницу порядка 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Остальные 200 человек начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.

Напомним, в середине мая Пентагон доставил в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

Ранее издание Bloomberg сообщало, сколько танков и БМП Украина получила от Запада.

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