Немецкий Bild приводит три типа вооружений, которыми РФ готовится уничтожать немецкие танки в ходе украинского контрнаступления:

1. Противотанковые управляемые ракеты.

ПТУРы - "самая большая угроза" для танков Leopard. Современные российские ПТУРы оснащены системой наведения по проводу, за ракетой тянется проволока, а наводчик вынужден контролировать полет ракеты через прицел.

"В частности, более новые российские модели, начиная с 9К135, были специально разработаны для борьбы с современными основными боевыми танками, такими как "Леопард-2", - говорится в материале.

Во время ливанской войны 2006 года террористы "Хизболлы" смогли вывезти из строя несколько израильских танков "Меркава" именно российскими комплексами "Метис-М".

Похожим на российский "Метис-М" украинской "Стугной-П" ВСУ уничтожили многие из 2000 потерянных в Украине российских танков.

Теперь же "роли поменялись" и в танковое наступление пойдет уже Украина, пишет Bild.

2. Противотанковые мины.

Тут приводятся в пример российские мины ТМ-62 и аналоги с 7-8 кг взрывчатки.

"Своевременное обнаружение и обезвреживание таких минных заграждений будет одной из важнейших задач украинских инженерных групп", - пишет Bild.

3. Основные боевые танки России.

Хотя танковые дуэли для нынешней войны - редкость и российская армия утратила многие новейшие танки, которые отстают от более совершенных "Леопардов", но 125-мм пушка танков Т-72Б3, Т90А/С/М и Т-80БВМ несут угрозу броне немецких машин.

Поэтому в танковых дуэлях решающую роль будет играть не технические данные машин, а мастерство экипажей и качество работы разведки.

Напомним, New York Times писала, что ВСУ планируют начать контрнаступление уже в мае.

Тем временем Резников считает, что ожидания от контрнаступления ВСУ в украинском обществе перегреты.