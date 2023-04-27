Министр обороны Алексей Резников считает, что ожидания от контрнаступления ВСУ в украинском обществе перегреты.

Об этом он заявил в интервью "РБК Украина".

Отвечая на вопрос о согласии с тем, что ожидания в обществе от контрнаступления несколько перегреты, и кто греет больше: украинское общество, политикум или Запад, Резников сказал:

"Согласен (что ожидания перегреты - Ред.). И те, и те (греют - Ред.). Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально" , чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции - ожидания успеха".

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее наступление Украины должно привести к освобождению ее территорий.

В то же время, на западе сомневаются, что наступательная операция приведет к резкому изменению положения на фронте в пользу Украины.